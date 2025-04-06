بـ110 شركة عارضة… إيطاليا بأكبر وفد في “جازاغرو” 2025

ينطلق هذا الإثنين بقصر المعارض بالصنوبر البحري

تشارك إيطاليا بأكبر وفد أجنبي في معرض الجزائر الدولي المهني للصناعات الغذائية (جازاغرو 2025)، الذي ينطلق هذا الإثنين بقصر المعارض بالصنوبر البحري، من خلال حضور 110 شركة عارضة، بالتزامن من ديناميكية غير مسبوقة في علاقات البلدين سياسيا ودبلوماسيا وعلى وجهه الخصوص اقتصاديا، فضلا عن اختيارها ضيف شرف طبعة هذا العام من معرض الفلاحة وتربية المواشي “سيبيا فلاحة 2025”.

في هذا السياق، أفاد بيان لمكتب الجزائر لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية،(ICE) تلقت “الشروق” نسخة منه، بأن الوفد الإيطالي المنتظر في هذا الموعد الاقتصادي الهام يتشكل من 110 شركة عارضة، بينها 50 شاركت تحت مظلة الوكالة، مشيرا إلى أنه الأكبر من نوعه من بين المشاركين الأجانب ويتقدم دولا مثل الصين وفرنسا وتركيا.

ولفت المصدر إلى أن إيطاليا تعتبر أحد أبرز الشركاء التجاريين للجزائر، حيث سجلت عام 2024 أرقاما تجارية هامة في عدة قطاعات، خاصة في صناعة الآلات والمعدات، حيث احتل الصدارة في تصدير الآلات الخاصة بقطاع المخابز والعجائن، حيث بلغت مشتريات الجزائر من هذا البلد الأوربي نحو 20 مليون يورو، وحصة من السوق بواقع 40 بالمائة.

وحسب البيان، فإن هذه الأرقام تعكس الجودة العالية للتكنولوجيا الإيطالية والطلب المتزايد على منتجاتها في السوق الجزائرية.

واعتبر المصدر أن معرض “جازاغرو” يعد حدثا بارزا في الجزائر وشمال إفريقيا، باعتباره الموعد السنوي الأهم في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال ما يقدمه من حلول متنوعة ومبتكرة للمهنيين في مجالات إنتاج المواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف، ويتيح للمتخصصين في المعدات والعمليات الصناعية والمواد الخام والمكونات ومعدات صناعة المخابز والمطاعم، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين، فرصة لعرض آخر التطورات التكنولوجية في مجال إنتاج وتغليف المواد الغذائية.

وفي قطاع التعبئة والتغليف، سجلت الجزائر واردات 71 مليون يورو في 2024، وفق البيان ذاته، بزيادة قدرها 44.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن إيطاليا تتصدر قائمة الموردين، حيث صدرت معدات تعبئة وتغليف بقيمة 36.5 مليون يورو، لتتمكن بذلك من الحفاظ على 50 بالمائة من حصة السوق الجزائرية، موضحا أن هذه الأرقام تبرز الدور الريادي لإيطاليا في هذا المجال، حيث تواصل الشركات الإيطالية تقديم حلول مبتكرة ومتطورة لتلبية احتياجات السوق.

ولفت المصدر إلى أن سنة 2025 شهدت تزايدا ملحوظا في المبادرات والفعاليات لتعزيز التبادلات التجارية بين إيطاليا والجزائر، مشيرا إلى أنه تم اختيار إيطاليا كضيف شرف في طبعة هذا العام من المعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية “سيبسا-فلاحة SIPSA”، المنتظر بقصر المعارض في الفترة ما بين 26 و29 ماي القادم.

وقبل أيام كشف فيبديريكو فيكيوني، وهو الرئيس التنفيذي لشركة “بي.أف” (بونيفيكي فيراريزي)، وهي أكبر مجموعة زراعيّة في إيطاليا، في تصريح حصري لـ”الشروق” أنه تماشيا مع تقدم مشروعها لإنتاج القمح الصلب والبقوليات بولاية تيميمون، فقد اقترحت على السلطات الجزائرية توسيع استثماراتها لتشمل تربية الأبقار والعجول لإنتاج اللحوم والحليب والأعلاف والتجارب الجينية على البذور تخصص للجزائر ولكامل القارة الإفريقية.