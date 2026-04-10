بقرار يواصل الضغط على بيتكوفيتش للتواجد في المونديال

بأرقام مميزة مع ناديه دينامو زغراب

يواصل المهاجم الدولي الجزائري، منصف بقرار، المتألق مع ناديه دينامو زغرب الكرواتي، الضغط على الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل التواجد في القائمة النهائية لـ”الخضر” المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وحقق منصف بقرار أرقاما تهديفية مميزة هذا الموسم مع فريقه دينامو زغرب، سواء في الدوري أم في منافسة كأس كرواتيا.

ونجح بقرار الذي يزامل إسماعيل بن ناصر، في تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات خاضها في البطولة، آخرها، الأربعاء الماضي، في مباراة فريقه أمام غوريستا في دور نصف النهائي لكأس كرواتيا.

وبلغ معدلا تهديفيا رائعا في منافسة كأس كرواتيا بمعدل هدف كل 45 دقيقة لعب. ويواصل المهاجم الجزائري خطف الأضواء مع دينامو زغراب، الذي سينشط رفقته المباراة النهائية لكأس كرواتيا أمام رييكا، في الـ13 ماي المقبل.

يذكر، أن المهاجم صاحب الـ25 عاما كان انضم لنادي دينامو زغرب خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نيويورك سيتي، في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو.

وشارك معه لحد الآن في 34 مباراة ضمن مختلف المسابقات، أحرز خلالها 16 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وبهذه الأرقام المتميزة، يتطلع بقرار لدخول حسابات مدرب “الخضر” مجددا، بعد أن غاب عن تربص شهر مارس الفارط، علما أنه خاض 3 مباريات مع المنتخب الوطني.

للتذكير، سيلعب المنتخب الوطني كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب النمسا والأرجنتين والأردن.