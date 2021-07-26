بكالوريا 2021: أول ‏صورة تجمع نوابغ الجزائر ومطالب بتوجيههم لمجال البحث العلمي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صورة تجمع أصحاب أفضل 3 معدلات وطنياً في شهادة البكالوريا 2021، معلقين عليها بالقول إنها أول صورة تجمع نوابغ الجزائر.

وتفاعل الكثيرون مع الصورة، وقالوا بأنها جمعت بين العلم والتحدي وهو ما اعتبروه مدعاة للفخر بمن صنعوا الفرحة في ظل الجائحة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم.

في ذات السياق تمنى نشطاء أن يتم توجيه النوابغ لمجال البحث العلمي والاختراعات، وليس الطب كما هي العادة، لأن الجزائر حسبهم بحاجة لعلماء في مجالات مختلفة.

يذكر أن المرتبة الأولى وطنيا افتكتها عن جدارة واستحقاق التلميذة آية وصال شعيب من الجنوب الجزائري، وبمعدل ممتاز 19.24.

تنحدر آية من ولاية ورقلة، تحصلت على نتائج مبهرة في واحدة من الشعب والتخصصات التي تعتبر صعبة شعبة تقني رياضي “هندسة طرائق”.

وجاءت في المرتبة الثانية، بشرى ببون، المنحدرة من ولاية المسيلة والتي تحصلت على معدل 19.24، هي الأخرى في واحدة من الشعب الصعبة شعبة تقني رياضي.

فيما عادت المرتبة الثالثة للتلميذ، لحوازي قايا، ابن ولاية تيزي وزو، تحصل على 19.22، في شعبة الرياضيات وتلقى الخبر من وزير التربية الوطنية شخصيا دقائق فقط قبل الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا.