بكالوريا 2021: 71 بالمائة من الناجحين تحصلوا على إحدى رغباتهم الثلاث الأولى

كشف وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، أن 71 بالمائة من التلاميذ الناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2021 تحصلوا على إحدى رغباتهم الثلاث الأولى.

وأوضح بن زيان، الأحد، في ندوة صحفية عقدها لإعلان نتائج توجيه حاملي البكالوريا الجدد لدورة 2021 أن 71 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على إحدى رغابتهم الثلات الأولى، مشيرا إلى أن نسبة المتفوقين الحاصلين على معدلات جيد وجيد جدا وممتاز ارتفع إلى 57 بالمائة مقارنة بدورة 2020.

وأضاف الوزير أن نسبة النجاح المحققة فاقت توقعات القطاع والتي كانت في حدود 300 ألف ناجح وهو رقم كبير مقارنة بالسنوات الماضية وهو ما استدعى رفع المقاعد البيداغوجية بنسة 31 بالمائة.

وأشار المتحدث إلى أن رؤساء الجامعات بذلوا جهودا لرفع المقاعد حيث تمكنوا من تقليض عدد التلاميذ الذين لم يتحصلوا على أي رغبة من رغباتهم العشرة إلى 5 آلاف تلميذ وسيتم التكفل بهم في المرحلة الثانية.

كما كشف الوزير أن المعدلات الدنيا للقبول إرتفعت في بعض الكليات على غرار كليات اللغات وانخفضت في كلية الطب بسبب المعدل الموزون.