بكالوريا 2022.. صاحبة أعلى معدل تكشف عن خيارها في الجامعة

كشفت التلميذة بن عباس إيمان، صاحبة أعلى معدل في بكالوريا 2022 عن خيارها في الجامعة، مؤكدة بأن ميولها لطالما كان نحو التخصص العلمي.

وأكدت التلميذة الحاصلة على المرتبة الأولى وطنيا بأنها ستختار بين الالتحاق بكلية الطب بحكم وجود ميول لهذا التخصص في عائلتها أو المدرسة العليا للرياضيات والإعلام الآلي بغية التخصص في الذكاء الاصطناعي .

وقالت إيمان في تصريح للصحافة مساء السبت بعد أن تلقت خبر تفوقها و التهنئة من وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد: “عملت بجد طيلة الموسم الدراسي لأحقق النجاح لكن هذه المرتبة لم أكن أنتظرها وأشعر وكأنني في حلم جميل”.

وأضافت بأن سر تفوقها هو المثابرة والاجتهاد و المساندة التي تلقتها من والديها وأساتذتها طيلة مشوارها الدراسي، مشيرة إلى أن اهتمامها بالمواد الأساسية ساعدها كثيرا في تحقيق ما وصلت إليه إلى حد الآن .

وقال والد التلميذة، الطبيب المختص في أمراض الدم نور الدين في حديث لوأج بأن نجاح إيمان بهذا المعدل: “يعد ثمرة مستحقة بعد مشوار دراسي مميز حافل بالنجاح” .

وأضاف: “لقد كانت الأولى في مختلف المراحل الدراسية بل وتميزت في نهاية مرحلة التعليم المتوسط باحتلالها المراتب الأولى عبر الولاية وحظيت بالتكريم محليا لتكون خاتمة هذه السلسة من التفوق التتويج بالمرتبة الأولى وطنيا في هذا الامتحان المصيري” .

وتابع: “إن الاختيار سيكون لها وإن كان ميولها نحو التخصص العلمي باديا منذ طفولتها”، مشيرا إلى دعم والدتها لها في مسيرتها الدراسية وهي المتقاعدة من سلك التربية .

وتحصلت التلميذة بن عباس ايمان شعبة علوم تجريبية من ثانوية معجوج العمري (المختلطة) ببريكة بولاية باتنة على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا بمعدل 19.55.

وكشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن المرتبة الثانية وطنيا تحصلت عليها التلميذة مرداس منار من ولاية قالمة شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 بالمائة.

أما المرتبة الثالثة فكانت من تصيب تراكة فدوى شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 ومعدل المواد المميزة 19.50. مشيرا إلى أن معدل المواد المميزة صنع الفارق عن سابقتها.