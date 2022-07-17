-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بكالوريا 2022.. صاحبة أعلى معدل تكشف عن خيارها في الجامعة

جواهر الشروق
  • 3282
  • 0
بكالوريا 2022.. صاحبة أعلى معدل تكشف عن خيارها في الجامعة
ح.م
التلميذة بن عباس إيمان

كشفت التلميذة بن عباس إيمان، صاحبة أعلى معدل في بكالوريا 2022 عن خيارها في الجامعة، مؤكدة بأن ميولها لطالما كان نحو التخصص العلمي.

وأكدت التلميذة الحاصلة على المرتبة الأولى وطنيا بأنها ستختار بين الالتحاق بكلية الطب بحكم وجود ميول لهذا التخصص في عائلتها أو المدرسة العليا للرياضيات والإعلام الآلي بغية التخصص في الذكاء الاصطناعي .

وقالت إيمان في تصريح للصحافة مساء السبت بعد أن تلقت خبر تفوقها و التهنئة من وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد: “عملت بجد طيلة الموسم الدراسي لأحقق النجاح لكن هذه المرتبة لم أكن أنتظرها وأشعر وكأنني في حلم جميل”.

وأضافت بأن سر تفوقها هو المثابرة والاجتهاد و المساندة التي تلقتها من والديها وأساتذتها طيلة مشوارها الدراسي، مشيرة إلى أن اهتمامها بالمواد الأساسية ساعدها كثيرا في تحقيق ما وصلت إليه إلى حد الآن .

وقال والد التلميذة، الطبيب المختص في أمراض الدم نور الدين في حديث لوأج بأن نجاح إيمان بهذا المعدل: “يعد ثمرة مستحقة بعد مشوار دراسي مميز حافل بالنجاح” .

وأضاف: “لقد كانت الأولى في مختلف المراحل الدراسية بل وتميزت في نهاية مرحلة التعليم المتوسط باحتلالها المراتب الأولى عبر الولاية وحظيت بالتكريم محليا لتكون خاتمة هذه السلسة من التفوق التتويج بالمرتبة الأولى وطنيا في هذا الامتحان المصيري” .

وتابع: “إن الاختيار سيكون لها وإن كان ميولها نحو التخصص العلمي باديا منذ طفولتها”، مشيرا إلى دعم والدتها لها في مسيرتها الدراسية وهي المتقاعدة من سلك التربية .

وتحصلت التلميذة بن عباس ايمان شعبة علوم تجريبية من ثانوية معجوج العمري (المختلطة) ببريكة بولاية باتنة على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا بمعدل 19.55.

وكشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن المرتبة الثانية وطنيا تحصلت عليها التلميذة مرداس منار من ولاية قالمة شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 بالمائة.

أما المرتبة الثالثة فكانت من تصيب تراكة فدوى شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 ومعدل المواد المميزة 19.50. مشيرا إلى أن معدل المواد المميزة صنع الفارق عن سابقتها.

مقالات ذات صلة
شمس الكويتية تعتزم مقاضاة والدتها لسبب غريب

شمس الكويتية تعتزم مقاضاة والدتها لسبب غريب

تعيين وزيرة للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية.. سفارة بروكسل تعلّق

تعيين وزيرة للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية.. سفارة بروكسل تعلّق

مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن لأسباب دينية (فيديو)

مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن لأسباب دينية (فيديو)

أسماء تحصد المرتبة الأولى في فئة ذوي الهمم

أسماء تحصد المرتبة الأولى في فئة ذوي الهمم

كافأ والدته بعد تخرجه من الجامعة بحمل الحطب.. والسبب! (فيديو)

كافأ والدته بعد تخرجه من الجامعة بحمل الحطب.. والسبب! (فيديو)

ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا

ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد