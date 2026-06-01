بكالوريا 2026.. بلاغ هام بشأن موعد دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان

أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، بلاغا هاما بشأن موعد دخول المترشحين إلى مراكز إجراء امتحان البكالوريا دورة 2026.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أنه سيتم فتح مراكز الإجراء أمام المترشحين خلال أيام الامتحان وفق توقيت جديد، حيث يكون الدخول صباحا ابتداء من الساعة 07:15 (بدلا من 07:30) إلى غاية 08:00، ومساء من الساعة 13:45 (بدلا من 14:00) إلى 14:30.

وجاءت هذه التعديلات في إطار التحضيرات والترتيبات الرامية إلى ضمان السير الحسن لهذا الامتحان الوطني، مع الإبقاء على رزنامة الاختبارات دون أي تغيير، وفقا لذات البلاغ.

كما شددت الوزارة على ضرورة تسليم الهواتف النقالة وكافة أجهزة الاتصال الإلكتروني أو تخزين واسترجاع المعلومات إلى أعضاء خلية الاستقبال عند الدخول إلى مركز الإجراء، تفاديا للعقوبات المترتبة عن مخالفة هذه التعليمات.

ودعت جميع المترشحين إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية والقواعد المعمول بها داخل مراكز الامتحان، بما يضمن إجراء الاختبارات في ظروف مناسبة تسودها الشفافية والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وختمت الوزارة بلاغها بتمنياتها لكافة المترشحين بالتوفيق والنجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.