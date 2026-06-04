بكالوريا 2026.. تشديد الرقابة على الأغذية بمحيط مراكز الامتحان

باشرت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية حملة ميدانية واسعة بمحيط مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2026، بهدف ضمان سلامة المواد الغذائية وحماية صحة المترشحين.

وتأتي هذه الإجراءات حسب بيان للوزراة، تنفيذا لتعليمات وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية وحماية صحة المستهلك، وبالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية للحد من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف.

وتم توجيه أعوان الرقابة عبر مختلف ولايات الوطن إلى تكثيف تدخلاتهم على مستوى المحلات التجارية ونقاط بيع المواد الغذائية الواقعة بالقرب من مراكز الامتحان، مع ضمان متابعة يومية للوجبات المقدمة داخل مطاعم هذه المراكز، والتأكد من مطابقتها لشروط النظافة والسلامة الصحية.

وتشمل عمليات الرقابة التحقق من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، واحترام سلسلة التبريد، ومراقبة ظروف التخزين والعرض، خاصة بالنسبة للمواد سريعة التلف، إضافة إلى متابعة جودة الوجبات والمشروبات المقدمة للمترشحين داخل مراكز الامتحان.

كما تهدف هذه التدخلات إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستهلاك الغذائي خلال فترة الامتحانات، في ظل الإقبال الكبير للمترشحين ومرافقيهم على اقتناء مختلف المواد الغذائية والمشروبات، ما يستدعي يقظة أكبر لضمان احترام المعايير الصحية المعمول بها في الجزائر.

وأكدت المصالح المعنية أن أي مخالفات تمس صحة المستهلك ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، في إطار حماية الصحة العمومية وترسيخ ثقافة الوقاية خلال المناسبات الكبرى.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة التجارة الداخلية والتجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام الصارم بقواعد النظافة والسلامة الصحية، كما حثت المواطنين على التبليغ عن أي تجاوزات قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.