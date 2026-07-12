بكالوريا 2026.. هذا ما قالته صاحبة المرتبة الأولى وطنيا

ليست حافظة لكتاب الله ولم تعتمد على الدروس الخصوصية

أدلت صاحبة المرتبة الأولى وطنيا في بكالوريا 2026، بشرى هبة الله قرومي، بتصريحات لافتة لوسائل الإعلام، كشفت خلالها عن جوانب من رحلتها نحو التفوق، وأسرار نجاحها، واللحظات التي رافقت إعلان تتويجها بأعلى معدل.

وقالت هبة الله إنها لم تستوعب في البداية أنها صاحبة أعلى معدل على المستوى الوطني، مؤكدة أن الخبر بدا لها وكأنه حلم، حتى سمعت وزير التربية الوطنية يعلن اسمها خلال الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن النتائج.

وأضافت في حديثها مع قناة الشروق نيوز أن حتى المقربين منها لم يكونوا على علم بأنها كانت تطمح إلى نيل المرتبة الأولى وطنيا، وكان الأمر مفاجئا للجميع، لافتة إلى أنها كانت تتمناها وتدعو بأن تنالها دائما لكنها لم تصرح لأحد.

في ذات السياق وجهت رسالة ملهمة إلى التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات، دعتهم فيها إلى التمسك بأحلامهم والعمل من أجل تحقيقها دون الإفصاح عنها للجميع، قائلة: “اتركوا الأماني سرا في قلوبكم، فإن تحققت فرحتم بها، وإن لم تتحقق فلا بأس”.

وردا على سؤال الصحفي بشأن الاعتماد على الدروس الخصوصية، أوضحت التلميذة بأنها ليست ضدها ولكنها تفضل التكوين الذاتي والاجتهاد الشخصي في مسيرتها الدراسية، كما قالت إنها ليست حافظة للقرآن الكريم ولكنها تتمنى ذلك.

وجاء سؤال الصحفي بشأن حفظ القرآن الكريم في ظل تكرار الحديث خلال السنوات الأخيرة عن عدد من المتفوقين في امتحان البكالوريا الذين كانوا من حفظة كتاب الله أو من أبناء المدارس القرآنية.

وتحصلت التلميذة التي كانت تزاول دراستها بثانوية ثانوية بوزيرة أحمد في تيارت على معدل 19.26 شعبة تقني رياضي، وأشارت إلى أن أكبر مشكلة واجهتها هي ضيق الوقت كونها كانت تدرس نصف داخلي.