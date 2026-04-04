بكامل طاقتها الإنتاجية.. عودة محطة “فوكة 2” لتحلية مياه البحر إلى الخدمة

بكامل طاقتها الإنتاجية.. عودة محطة “فوكة 2” لتحلية مياه البحر إلى الخدمة
محطة "فوكة 2" لتحلية مياه البحر

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن إعادة دخول محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” حيز الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية، عقب استكمال أشغال الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس الجمعة، أنه تم الانتهاء من عمليات الصيانة على مستوى المحطة، ما سمح باستئناف نشاطها في ظروف تشغيل عادية، مع ضمان استمرارية التزويد بالمياه.

وبحسب المصدر ذاته، تعمل المحطة حاليًا بكامل قدرتها الإنتاجية المقدرة بـ 300 ألف متر مكعب يوميًا، ما يعزز قدرات التموين بالمياه ويؤمن استقرار الخدمة.

وأكدت الشركة أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج صيانة استباقي يهدف إلى الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان استمرارية الخدمة وفق المعايير المعتمدة.

