بلايلي وبونجاح يغيبان رسميا عن مباراة أوغندا

سيغيب الثنائي يوسف بلايلي وبغداد بونجاح عن مباراة أوغندا، المرتقبة هذا الثلاثاء بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له، أن بغداد بونجاح تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة الصومال، وسيغيب عن مباراة أوغندا.

ومن جهته، يعاني يوسف بلايلي من إصابة عضلية، تعرض لها في نفس اللقاء.

وأضاف بيان “الفاف”: “خضع اللاعبان أمس لفحوصات دقيقة، أكدت عدم قدرتهما على المشاركة في المباراة المقبلة أمام أوغندا”.

وسمح الطاقم الفني للاعبين بونجاح وبلايلي بمغادرة التربص، ومواصلة العلاج مع ناديهما.

وشرع المنتخب الوطني، أمسية السبت، في التحضير لمواجهة أوغندا، المقررة هذا الثلاثاء، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات مونديال 2026.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن زملاء رياض محرز أجروا حصة تدريبية على إحدى أرضيات المركز التقني الوطني بسيدي موسى، ركز فيها الطاقم الفني للمنتخب على الجوانب التقنية والتكتيكية.

وعرفت الحصة التدريبية غياب الثنائي يوسف بلايلي وبغداد بونجاح بعد إصابتهما في المباراة الماضية أمام الصومال، بينما شارك باقي اللاعبين بصفة عادية.

وسيواصل المنتخب تدريباته أمسية الأحد بالمركز التقني بسيدي موسى، على أن يتنقل الإثنين إلى مدينة تيزي وزو، حيث سيختتم تحضيراته لمواجهة أوغندا، بإجراء آخر حصة تدريبية بملعب حسين آيت أحمد في حدود الثالثة زوالا.