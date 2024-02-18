بلايلي يستحق البطاقة الحمراء.. والحكم أخطأ بعدم طرده

الحكم الدولي محمد زكريني يؤكد:

قال الحكم الدولي الجزائري ومحلل التلفزيون الجزائري محمد زكريني أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي يلعب لفريق مولودية الجزائر يستحق الطرد في مباراة الجولة 17 من الرابطة المحترفة الأولى أمام نظيره النادي الرياضي القسنطيني.

وكان يوسف بلايلي طيلة اللقاء يحتج على قرارات الحكم بن جهان بطريقة جعلت كل المتتبعين والمحللين يؤكدون أنه يستحق أن ينال البطاقة الحمراء التي تغاضى عنها الحكم الفيدرالي بن جهان وخاصة في الدقيقة الـ21، حين تهجّم نجم “الخضر” على حكم اللقاء، بعد أن أشهر الأول البطاقة الصفراء عليه، إثر اعتراض مبالغ فيه، وخطأ ارتكبه.

وقال محمد زكريني في حصة في التسعين التي تبث على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري: “لا أعرف ماذا أصاب الحكم، بلايلي يستحق البطاقة الحمراء، قام برمي الكرة في بادئ الأمر، وكان عليه إشهار البطاقة الحمراء مباشرة بعد احتجاجه الثاني، ماذا كان ينتظر الحكم لطرده، أن يخطئ الحكم في ضربة الجزاء، في تماس، أو في هدف أمور تحدث في كرة القدم، لكن أن يحتج بهذه الطريقة فهذا غير مقبول والطرد كان أكثر من ضروري”، وأضاف زكريني قائلا: “ألقن الحكم كل شيء في كرة القدم إلا الشخصية، أعيدها، الحكم ارتكب خطأ جسيما وكان عليه إخراج البطاقة الحمراء”.

وحسم مولودية الجزائر اللقاء بهدفين دون رد، سجلهما زكريا نعيجي وخير الدين مرزوقي، وبهذه النتيجة، رفع مولودية الجزائر، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد النادي الرياضي القسنطيني عند 27 نقطة في المركز الرابع.