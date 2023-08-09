يوسف بلايلي يتفق مع مولودية الجزائر

مقابل راتب شهري يفوق مليار سنتيم

انتهى الأربعاء، مسلسل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، باتفاقه مع إدارة نادي مولودية الجزائر، للإلتحاق بصفوف الفريق، بعد مفاوضات عسيرة و استجابة الأخيرة لجميع شروط اللاعب، على أن يكون الإعلان رسميا على الصفقة في الساعات القليلة القادمة.

وحسب مصادر الشروق الموثوقة، فإن إدارة مولودية الجزائر استجابت لجميع مطالب نجم المنتخب الوطني، ووافقت على منحه راتبا ضخما، يفوق المليار سنتيم شهريا.

عرف بيت مولودية الجزائر غليانا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كاد الدولي الجزائري التراجع عن الإمضاء في العميد بسبب دخول أطراف خارجية في المفاوضات بين الطرفين.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن أطراف من بيت العميد حاولت فرض وكيل أعمال على اللاعب من أجل الإمضاء في الفريق، وهو ما رفضه حفيظ بلايلي والد اللاعب ووكيل أعماله جملة وتفصيلا.

وعرفت إدارة المولودية برئاسة حاج رجم كيف تقنع بلايلي للانضمام إلى صفوف الفريق، والإستجابة لمطالب الأنصار التي تعالت في الأيام الأخيرة بضرورة حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، سيما وأنها تتزامن مه احتفال النادي بذكرى تأسيسه الـ102.

وبانضمامه يوسف بلايلي، يكون مولودية الجزائر جسد ثالث أكبر صفقة له خلال هذا الميركاتو بعد ضمانه المدافع الدولي جمال بلعمري والمهاجم الواعد مسلم اناتوف.