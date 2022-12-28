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رياضة

بلايلي يُهدي الفوز إلى أجاكسيو

علي بهلولي
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بلايلي يُهدي الفوز إلى أجاكسيو
بلايلي قبيل انطلاق مواجهة فريق أونجي (صورة نادي أجاكسيو).

أهدى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الأربعاء، فوزا ثمينا إلى فريقه أجاكسيو الفرنسي.

وانتصر نادي أجاكسيو على ضيفه فريق أونجي بِهدف لِصفر، في مباراة لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسّط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الوحيد في هذه المواجهة، من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 40.

ورفع بلايلي غلّته إلى 4 أهداف في البطولة الفرنسية للموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة، نصفها مع نادي أجاكسيو والنصف الآخر مع فريقه السابق براست.

وفي الطرف المُقابل، شارك المهاجم الجزائري فريد الملالي أساسيا في صفوف فريق أونجي، بينما تابع زميله المدافع إلياس شتي اللّقاء من دكّة البدلاء، وغاب متوسّط الميدان نبيل بن طالب بِداعي الإصابة.

وهكذا استأنفت منافسة “اللّيغ 1” المشوار بعد توقّف دام شهرا ونصف الشهر، بِسبب إقامة قطر لِمونديال 2022.

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