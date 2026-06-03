بلد إفريقي جديد يظفر بعضوية مجلس الأمن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 أعضاء غير دائمين جدد في مجلس الأمن الدولي، لمدة عامين، ابتداء من 1 جانفي 2027.

ويتعلق الأمر بكل من ترينيداد وتوباغو، البرتغال، النمسا، وقيرغيزستان. وزيمبابوي التي فازت بالمقعد الخامس بعد حصولها في الجولة الأولى من الاقتراع السري على 182 صوتا.

بالمقابل، حصلت قيرغيزستان على 142 صوتا، مقابل 49 صوتا للفلبين. التي خسرت المنافسة على أحد مقاعد العضوية غير الدائمة في المجلس. حيث تنافست 7 دول على المقاعد كالتالي:

مقعدان لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى (تنافست عليهما النمسا وألمانيا والبرتغال)،

مقعدان لإفريقيا والدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادئ (تنافست عليهما زيمبابوي، قيرغيزستان والفلبين)،

مقعد واحد لأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي (رُشحت له ترينيداد وتوباغو).

وحسب ما أوضحته الأمم المتحدة مساء الأربعاء في بيان، فقد حُسمت نتيجة المنافسة على مقعدي إفريقيا والمحيط الهادئ لصالح زيمبابوي في الجولة الأولى للاقتراع، إذ حصلت على 182 صوتا.

في حين أجرت الجمعية العامة 3 جولات أخرى من الاقتراع السري، لحسم المنافسة بين قيرغيزستان والفلبين.

قبل أن يفصل الاقتراع بين البلدين، بحصول قيرغيزستان على 142 صوتا، والفلبين على 49 صوتا فقط، يضيف المصدر ذاته.

وسيحلّ الأعضاء الخمسة الجدد محلّ الصومال، باكستان، بنما، الدنمارك، واليونان. الذين تنتهي عضويتهم الحالية في 31 ديسمبر 2026.