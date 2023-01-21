بلعمري ينضم إلى الوداد المغربي

أنهى تعاقده مع نادي الخليج السعودي

وقع الدولي الجزائري جمال بلعمري على عقد انضمامه إلى نادي الوداد الرياضي المغربي، في صفقة انتقال حرّ، ومن المتوقع أن يتنقل اللاعب في الأيام القليلة المقبلة من أجل اجتياز الفحص الطبي، ومن ثم ترسيم التحاقه بالفريق المغربي، بحسب ما أكدته قناة “الشروق نيوز”.

وكان بلعمري قد أنهى تعاقده مع نادي الخليج السعودي قبل أسبوع من الآن، بعدما قضى في صفوفه نصف موسم فقط، إذ قرّر تغيير الأجواء مرة أخرى والبحث عن تجربة احترافية جديدة، ويبدو أن خيار الدولي الجزائري وقع على حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسخة. وفي حال ما تأكدت صفقة بن العمري في الوداد، فإنه سيجاور زميله في المنتخب حسين بن عيادة الذي يحمل ألوان الفريق المغربي منذ الصيف الماضي، كما سينضم بن العمري إلى مجموعة من اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في الدوري المغربي في أندية مختلفة، ولعل أبرزهم نجوم الرجاء، الحارس غايا مرباح والمهاجم يسري بوزوق.

وارتبط اسم المدافع الجزائري في الفترة الأخيرة بالتوقيع لنادي شبيبة القبائل، لكن رغبة اللاعب في البقاء خارج الدوري الجزائري؛ جعلته يختار وجهة غير الفريق الذي تألق فيه بشكل كبير بين عامي 2012 و2015 قبل أن يغادره آنذاك باتجاه وفاق سطيف. وخاض بن العمري (33 عامًا) تجارب احترافية عديدة منذ مغادرته الدوري الجزائري في عام 2016 ملتحقًا بصفوف الشباب السعودي، ليحمل بعدها ألوان كل من ليون الفرنسي وقطر القطري وآخرها الخليج السعودي، وكانت كل التجارب قصيرةً باستثناء تجربته مع الشباب التي استمرت لثلاثة مواسم ونصف.