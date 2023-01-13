جمال بلعمري قد يكون مفاجأة ياريشن لأنصار الشبيبة في “الميركاتو”

"موبيليس" تحضر لـ "غسيل" كبير في بيت النادي بعد عودة الفريق من تركيا

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، يحضر لـ “غسيل” كبير في بيت الشبيبة فور استئناف مرحلة الإياب من البطولة، بتعيين عدد من الإطارات في أبراز المناصب الحساسة في إدارة الشبيبة، مع الإبقاء على الرئيس يزيد ياريشان على رأس النادي إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي..

إضافة إلى تعيين شخصين من شركة المتعامل النقال في الإدارة الحالية، وكذا تعيين محافظ حسابات جديد يتكفل بكل الأمور المالية في الفريق، تحسبا لضخ المبلغ المالي الذي وعدت به “موبيليس” قبل توليها زمام الأمور، الأمر الذي سيضع عديد الأشخاص الحاليين خارج بيت الشبيبة في الفترة القادمة، علما أن “موبيليس” كانت قد أعلن قبل أيام قلائل عن إتمام صفقة شراء أسهم نادي شبيبة القبائل بشكل رسمي، حيث وافق مجلس إدارة شركة المتعامل الهاتفي على عملية شراء 75% من أسهم شبيبة القبائل.

حمدي يرفع التحدي.. ويلح على لاعبيه بضرورة الانضباط في التربص

وفي سياق آخر، دعا مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي، كافة لاعبيه ضرورة أخذ الأمور بجدية خلال التربص الذي سيخوضه الفريق في تركيا، بهدف تحقيق الجاهزية اللازمة لخوض مرحلة الإياب من البطولة بأريحية، التي قال عنها حمدي إنها ستكون صعبة للغاية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة لإنقاذ الفريق من شبح السقوط، حيث ألح حمدي خلال اجتماعه بلاعبيه عشية السفر إلى تركيا، ضرورة التركيز في التدريبات وفقط، على اعتبار أن الإدارة ستقوم بتسوية كافة مستحقات اللاعبين بعدما اشتكوا مرارا إلى المدرب الذي تحدث إلى الرئيس ياريشان، حيث أبدى الأخير إستعداده التام لتسوية اللاعبين خلال فترة التربص الحالي.

وفد الشبيبة سافر أمس إلى تركيا.. ويباشر الأمور الجدية اليوم

وكانت بعثة شبيبة القبائل قد طارت أمس صوب مدينة أنطاليا في تركيا، أين سيخوض الفريق تربصا قصيرا يدوم 17 يوما، تتخله خوض زملاء الحارس مجادل لثلاث مباريات ودية مع نواد محلية، فضلا عن ضبط عديد الأمور والخصوص البدنية منها لبلوغ الجاهزية تحسبا لمرحلة الإياب من البطولة، التي ستكون صعبة بالنسبة للشبيبة التي ستباشر مرحلة قوية لإنقاذ الفريق من السقوط، بعدما أنهت الشطر الأول من البطولة في الصف 14 برصيد 12 نقطة، علما أن وفد الشبيبة سيعود إلى أرض الوطن يوم 30 جانفي لمواصلة ما تبقى من البرنامج التحضيري الذي سطره المدرب ميلود حمدي خلال فترة التربص.

بلعمري “المصاب” قد يكون مفاجأة ياريشان في “الميركاتو”

يحدث هذا في القوت الذي ربط فيه عديد المتابعين للنادي إسم الدولي جمال بلعمري بفريق شبيبة القبائل، خلال “الميركاتو” الحالي مؤكدين أن اللاعب السابق لنادي الخليج السعودي كان قد أبدى إستعداده لحمل ألوان الشبيبة من جديد، حيث سبق لبلعمري وأن نشر صورة له مع الرئيس ياريشان قبل سنة، الأمر الذي جعل رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يربطون ذلك برغبة ياريشان في استقدام بلعمري إلى الفريق من جديد، وهو الذي سبق له الدفاع عن ألوان “الكناري” خلال فترة تولي الراحل محند الشريف حناشي رئاسة الشبيبة، علما أن بلعمري المصاب حاليا (33 سنة)، كان قد فسخ عقده، الخميس، مع نادي الخليج السعودي بالتراضي بطلب منه.