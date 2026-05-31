بلعيد: “المنافسة في المونديال صعبة ونطمح لتحقيق إنجاز تاريخي”

عمر سلامي
ح.م
زين الدين بلعيد

قال مدافع المنتخب الوطني، زين الدين بلعيد، إن المنافسة صعبة في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن التشكيلة الوطنية تطمح لتحقيق إنجاز تاريخي.

وأضاف بلعيد، في حوار مع قناة الجزائر الدولية: “الحظوظ قائمة ومتساوية للجميع، سندخل المنافسة بندية تامة وبفرص متكافئة، إذ لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف في بطولة بحجم كأس العالم، فالمنافسة المونديالية صعبة بطبيعتها”.

وشدّد بلعيد على ضرورة بذل كل المجهودات لتحقيق نتائج في المستوى: “سنقدم كل ما لدينا فوق الميدان، ونطمح بالتأكيد للتأهل إلى الدور الثاني وصناعة إنجاز تاريخي”.

وعن هدف “الخضر” من المشاركة في المونديال، أكد المدافع بلعيد أن الهدف الأول يتمثل في تجاوز الدور الأول والتأهل إلى الدور الثاني، مع السعي لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الجزائرية والمضي لأبعد مرحلة ممكنة في المنافسة العالمية.

