بلعيد ومحيوص وبادا والحارس مرباح يهدّدون بـ“الرّحيل” عن شبيبة القبائل

طالبوا الإدارة بتسوية مستحقاتهم العالقة وتدعيم الفريق بلاعبين مميّزين

هدّد عدد من ركائز شبيبة القبائل بمغادرة الفريق في الصائفة القادمة في حال عدم تغيّر الأوضاع في بيت الفريق، ومن ثمّة عدم انتهاج شركة متعامل الهاتف النقّال “موبيليس”، المالكة لغالبية أسهم الشركة الرياضية شبيبة القبائل، سياسة جديدة ترفع بها التحدّي بهدف خوض الموسم الكروي المقبل من أجل تحقيق هدف مسطّر باللّعب على لقب البطولة أو حتّى كأس الجمهورية، وذلك لن يمرّ إلاّ بضمان تدعيمات نوعية فور افتتاح “الميركاتو” الصيفي المقبل بتاريخ الفاتح من جويلية، بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر المقرّبة من بيت شبيبة القبائل.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إنّ كلّا من الحارس مرباح غايا، الإيفواري جوزافات آرثور بادا وكذا الدولي زين الدين بلعيد، ألحّوا على رئيس مجلس الإدارة عادل بودجّة بضرورة استخلاص دروس الموسم الحالي، والتفكير في الموسم القادم من خلال الضرب بيد من حديد بـ “غربلة” التعداد وضرورة تدعيم الفريق بعناصر قادرة على رفع التحدّي.

ومعلومٌ أنّ المُدافع الدولي، زين الدين بلعيد، الذي قرّر “مبدئيًا” المواصلة بألوان “الكناري” إلى غاية نهاية عقده بحلول 30 جوان 2028، كان قد تلقّى اتصالاً من فريق مولودية الجزائر، الذي طلب خدماته في الأيّام القليلة الماضية، بعدما اقترح عليه مسؤولو النّادي العاصمي شراء عقده كاملاً، مُقابل الالتحاق بالمولودية بداية من الموسم الكروي المقبل، كذلك الأمر بالنسبة للإيفواري جوزافات آرثور بادا، الذي صار محلّ أطماع عديد نوادي الرّابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، إلى جانب مصطفى رزق الله بوط وأيمن محيوص وكذا لحلو آخريب، الذين قرّروا المواصلة كلّهم بألوان الفريق، تحسّبا للموسم الكروي الجديد 2026-2027 وذلك بهدف ضمان الاستقرار تجسيدًا لسياسة مُلاّك النّادي على أرض الواقع، حيث تسعى “موبيليس” إلى وضع خارطة طريق تسير عليها إلى غاية عام 2030.

يحدثُ هذا في الوقت الذي يطالبُ فيه “كوادر” الفريق بالحصول على المنح العالقة منذ مدّة، المتعلّقة أساسًا بالمباريات التي حقّق فيها الفريق نتائج مقبولة منذ تولّي رابح بن صافي زمام العارضة الفنيّة مؤقتًا، خلفًا للألماني جوزيف زينباور، حيث خصّ اللاّعبون بالذكر، الفوزين المحقّقين على حساب كلّ من اتّحاد العاصمة داخل الديار، والآخر أمام نجم بن عكنون في العاصمة، فضلًا عن ثلاثة تعادلات أمام كلّ من مولودية البيّض على ملعب الأخير، وآخر أمام شباب قسنطينة على ملعب “حسين آيت أحمد”، ثمّ أمام مستقبل الرويسات في ورقلة، إضافة إلى التعادل الأخير في اللّقاء المتأخّر عن الجولة 18 من البطولة على ملعب “الوحدة المغاربية” أمام أولمبي أقبو بهدف في كلّ شبكة، قبل السقوط في آخر مواجهة متأخّرة عن الجولة 19 أمام مولودية وهران على ملعب “حسين آيت أحمد” بهدفين مقابل واحد.