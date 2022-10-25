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الجزائر
محكمة حسين داي بالعاصمة تصدر أحكامها:

بلقاسم حوام خارج أسوار السّجن في 8 نوفمبر

إلهام بوثلجي
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بلقاسم حوام خارج أسوار السّجن في 8 نوفمبر

أصدرت، مساء الثلاثاء، محكمة الجنح بحسين داي أحكامها في قضية الشروق بإدانة الزميل بلقاسم حوام بعام حبس منها شهران نافذان، وغرامة بمئة ألف دينار عن جنحة “نشر وترويج أخبار كاذبة”، كما نال الزميل بلقاسم حكم البراءة في جنحة “الإدلاء بأخبار كاذبة الغرض منها إحداث اضطراب في السوق” وفقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، وبهذا سيتم الإفراج عنه بتاريخ 8 نوفمبر المقبل.

أما رئيس تحرير الشروق بالنيابة الزميل عبد الحميد عثماني فقد صدر بحقه حكم بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ، وهو ذات الحكم الذي سلط على المُصَدِّر بن غزال محمد، وتم تغريم الشروق باعتبارها شخصا معنويا متهما في الملف بمبلغ 30 مليون سنتيم، وإلزام المتهمين المدانين بتعويض وزارة التجارة بمبلغ مليون دينار (100 مليون سنتيم).

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