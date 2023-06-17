بلماضي: نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا

مدرب أوغندا متفائل بتحقيق نتيجة ايجابية..

تحدث جمال للماضي عن مباراة أوغندا المقررة اليوم بداية من الساعة الرابعة بملعب جابوما، وصرح في الندوة الصحفية عن المباراة قائلا: “نستهدف تحقيق نتيجة جيدة أمام أوغندا بملعب جابوما في دوالا بالكاميرون، كانت الأمور جيدة في المرة الأخيرة التي لعبنا فيها بجابوما (أمام الكاميرون في ذهاب السد لتصفيات مونديال 2022)، سنذهب إلى هناك لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على ديناميكيتنا”.

وكان بلماضي أبدى استغرابه لبرمجة المباراة أمام أوغندا بدوالا قائلا: “تفاجأت لهذا التعيين، كون القارة الإفريقية واسعة جداً. لا أريد الدخول في جدال، لكن هذا لا يشكّل لي أي مشكل على كل حال”.

من جهته، وجه مدرب منتخب أوغندا، الصربي ميلوتين سريدوفيتش، “ميتشو”، رسالة يتوعد فيها المنتخب الجزائري، وذلك على هامش اللقاء الودي الذي لعبه وخسره بهدف نظيف أمام جمهورية الكونغو، الخميس، بملعب “جابوما”، الذي سيحتضن اللقاء ضد “الخضر”. وقال ميتشو، وفقا لما نقله موقع “مونيتور” الأوغندي، “صحيح خسرنا المباراة أمام الكونغو، لكني راضٍ عن أداء اللاعبين، والكل قدم ما لديه في هذا اللقاء، ونحن نملك أوراقاً مخفية ستكتشفونها ضد الجزائر”. وأضاف المدرب السابق لنادي الزمالك المصري بقوله “لعبنا مباراة الكونغو بالإمكانات المتوفرة أمامنا، لكن يوم الأحد متفائلون بتحقيق نتيجة ايجابية”.