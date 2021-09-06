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رياضة

بلماضي : يجب وضع الأمور السياسية في جهة.. وجاهزون للفوز على بوركينافاسو

سليم.ع
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بلماضي : يجب وضع الأمور السياسية في جهة.. وجاهزون للفوز على بوركينافاسو

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، في تصريحات له، لحظات قبل تنقل “الخضر” إلى المغرب، أنه يجب وضع الأمور السياسية في جهة، لأن المنتخب بصدد لعب مباراة في كرة القدم.

وأضاف بلماضي، متحدثا عن المباراة المرتقبة سهرة الثلاثاء، أمام بوركينافاسو قائلا: ” مباراة بوركينافاسو مهمة جدا لنا، لقد قمنا بمعاينة المنافس، وسنعمل على تحقيق النقاط الثلاث”.

وعن التحضير لهذه المباراة، قال الناخب الوطني: ” حضرنا بصفة عادية لمواجهة بوركينافاسو، على غرار استعداداتنا لكل المباريات”.

وأبدى بلماضي تفاؤله بقرة لاعبيه، على أداء مباراة كبيرة بالنظر إلى أرضية ميدان مراكش، وأكد في هذا السياق: ” أرضية ملعب مراكش ستساعدنا على اللعب بطريقتنا، وبالنسبة للحرارة فإن اللاعبين مطالبون بالتأقلم مع كل الظروف”.

ولم يبد بلماضي تخوفه من التحكيم، عندما قال في تصريحاته: ” لن نخوض مباراة بوركينافاسو ونحن متخوفون من التحكيم”.

وعاد الناخب الوطني للحديث عن أرضية ملعب تشاكر، حيث قال: ” كان من الممكن تفادي تلك المشاكل التي وقعت بسبب أرضية ملعب تشاكر وعلى كل شخص مسؤول تحمل مسؤولياته”.

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