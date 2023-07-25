بلماضي يراهن على عوار من أجل إقناع ريان شرقي

أمين غويري يقترب من الخضر

ما زال المدرب الوطني، جمال بلماضي، يطمح في ضم أفضل اللاعبين من أصول جزائرية إلى المنتخب الوطني، تحسبا للاستحقاقات القادمة، نهائيات كأس إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار مطلع السنة القادمة، وكذا تصفيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق نوفمبر المقبل.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن بلماضي الذي حقق نصف أهدافه لحد الآن، بعد ترسيم قدوم حسام عوار إلى صفوف المنتخب الوطني خلال تربص جوان الماضي، يكون قد ضمن بنسبة شبه مؤكدة انضمام لاعب مهم آخر، ويتمثل في مهاجم رين الفرنسي، أمين غويري، الذي يكون باشر مؤخرا إجراءات تغيير جنسيته الرياضية على مستوى “فيفا” ليصبح مؤهلاً للعب مع الخضر في أقرب وقت ممكن.

وكشف موقع “العربي الجديد” بأن أمين غويري الذي كان قد أعطى موافقته المبدئية للمدرب جمال بلماضي منذ شهر مارس الماضي للالتحاق بالخضر، واتفق معه أن يحدث ذلك بعد بطولة أوروبا للشباب، سيكون حاضرا في التربص القادم للمنتخب الوطني المقرر شهر سبتمبر القادم.

واستنادا لذات المصدر، فإن الناخب الوطني حوّل مجهوداته نحو لاعب آخر يسعى جاهدا لإقناعه من أجل الانضمام إلى كتيبة “المحاربين”، ويتعلق الأمر بنجم ليون الفرنسي، ريان شرقي.

في هذا السياق، يراهن بلماضي على حسام عوار، الذي كان له دورا فعالا في قرار أمين غويري اللعب مع الخضر، من أجل إقناع ريان شرقي للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، علما أن هذا الثلاثي تجمعه صداقة بعد أن تكونوا في أكاديمية نادي ليون الفرنسي.

ومهما يكن، ستكون مهمة بلماضي وعوار صعبة من أجل إقناع ريان شرقي باللعب مع الجزائر، وهذا بسبب الضغوطات التي يعيشها اللاعب من طرف الجانب الفرنسي الذي يريده في منتخب الديوك، علما أن صاحب 19 عاماً يتقاسم مع النجم الفرنسي كيليان مبابي نفس المناجير، ويتعلق الأمر بوالدته فايزة عماري.