بلماضي يفشل في بلوغ نهائي كأس أمير قطر

أقصي نادي الدحيل بقيادة جمال بلماضي، في نصف نهائي كأس أمير قطر، على يد نادي السد.

وفاز السد على نادي الدحيل برباعية لهدف واحد، في مباراة كان فيها “الزعيم” الأفضل، خاصة في المرحلة الأولى.

وأقحم بلماضي، الدولي الجزائري عادل بولبينة، مع بداية المرحلة الثانية، حيث ساهم في تسجيل الهدف الوحيد لناديه، بعدما قدم تمريرة حاسمة.

وكان المدرب بلماضي يراهن على التأهل إلى نهائي كأس أمير قطر، والتتويج بها، من أجل إنقاذ الموسم بلقب، وضمان مشاركة قارية الموسم الماضي، خاصة وأن النادي احتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نجوم قطر.

وضرب نادي السد موعدا لنادي الغرافة في النهائي، الذي سيلعب يوم 9 ماي الجاري، على استاد خليفة الدولي.