بلوزداد يواجه “صن داونز” والشبيبة في مهمة صعبة أمام الترجي

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023

تعرفت الأندية الجزائرية على الفرق التي ستواجهها في الدور ربع النهائي لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف) لكرة القدم، عقب عملية القرعة التي جرت بمقر الهيئة القارية القاهرة.

وفي منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، فستكون شبيبة القبائل على موعد مع “داربي” مغاربي عندما تلاقي الترجي الرياضي التونسي، متصدر المجموعة الرابعة.

وبالنسبة لشباب بلوزداد، فسيصطدم بأحد أقوى الأندية، ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي الذي تصدر المجموعة الثانية. وتجرى مباريات الذهاب لممثلي الكرة الوطنية بالجزائر، على أن تقام مقابلات الإياب على أرضية ميدان المنافس.

ومعلوم أنه في دور ربع النهائي، تستقبل الفرق الجزائرية في لقاء الذهاب، فيما ستتنقل خارج القواعد في مباريات الإياب، وذلك بعد احتلالها للمركز الثاني في ختام مرحلة المجموعات.

وفي حال التأهل، فستواجه شبيبة القبائل في نصف النهائي المتأهل من لقاء الأهلي المصري بالرجاء البيضاوي، في حين، إذا اقتطع شباب بلوزداد تأشيرة “المربع الذهبي”، فسيكون على موعد مع المتأهل من مقابلة سيمبا التنزاني-الوداد البيضاوي.

وفي نصف النهائي، تستضيف الشبيبة “القبائلية” مباراة الذهاب بالجزائر، على أن تخوض الإياب خارج الوطن، بالمقابل، يجري النادي “البلوزدادي” مقابلة الذهاب خارج القواعد، على أن يستقبل منافسه في مواجهة الإياب بأرض الوطن.

وفي ما يتعلق بالنهائي، فإذا تأهلت شبيبة القبائل فستلعب الذهاب بالجزائر والإياب عند الفريق المنافس، والعكس في حال ما بلغ شباب بلوزداد النهائي، فسيخوض الذهاب في ملعب المنافس، على أن يستقبل منافسه في لقاء الإياب بالجزائر.

الدور ربع النهائى:

(الذهاب 21 أو 22 أفريل – العودة 28 أو 29 أفريل)

مباراة 1 – سيمبا التنزاني – الوداد المغربي

مباراة 2 – الأهلي – الرجاء المغربي

مباراة 3 – شباب بلوزداد – صن داونز جنوب أفريقيا

مباراة 4 – شبيبة القبائل – الترجي التونسي

الدور نصف النهائي:

(الذهاب 12 أو 13 ماي – العودة 19 أو 20 ماي)

مباراة 1 – الفائز من (الشبيبة – الترجى) في مواجهة الفائز من (الأهلى – الرجاء)

مباراة 2 – الفائز من (سيمبا – الوداد) في مواجهة الفائز من (بلوزداد – صن داونز)

النهائي: (الذهاب 4جوان – الإياب 11 جوان)

الفائز من 1 يلعب الذهاب على ملعبه

الفائز من 2 يلعب الإياب على ملعبه

ربع النهائي كأس الكاف: داربي مغاربي بين اتحاد الجزائر والجيش الملكي المغربي

أسفرت عملية قرعة ربع نهائي كأس الكاف الذي يشارك فيه ممثل الجزائر الوحيد في هذه المنافسة، اتحاد الجزائر الذي سيلعب أمام نادي الجيش الملكي، متصدر المجموعة الثالثة.

كما أسفرت القرعة عن وقوع: بيراميدز (مصر) مع مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا)، واتحاد المنستير (تونس) أمام آساك ميموزا (كوت ديفوار)، رايفرس يونايتد (نيجيريا) وجها لوجه مع يونغ آفريكانز (تنزانيا). وسيلعب الاتحاد لقاء الذهاب بالجزائر ولقاء العودة بالمغرب وفي حال التأهل إلى نصف النهائي، فسيواجه نادي “سوسطارة” المتأهل من مباراة اتحاد المنستير (تونس) أمام آساك ميموزا (كوت ديفوار)، حيث ستقام مواجهة الذهاب في قواعد المنافس على أن تجرى مقابلة العودة بالجزائر، في انتظار تحديد تواريخ “المربع الذهبي”. وبالنسبة للنهائي، ففي حال ما تأهل الاتحاد فسيخوض لقاء الذهاب خارج الوطن، على أن يلعب الإياب بالجزائر.

وستجرى مباريات الذهاب ما بين 21 و22 أفريل، فيما ستجرى مواجهات الإياب يومي 28 و29 أفريل.