بلومبيرغ: أسعار النفط ستعود إلى الارتفاع

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية يوم السبت، إن أسعار النفط ستعود إلى الارتفاع، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديد الخفض الإضافي الطوعي لإنتاجها إلى نهاية 2023.

وجاء في مقال لبلومبيرغ:”عندما يرتفع سعر النفط إلى 90 ​​دولاراً للبرميل، ويتحدث قادة السعودية وروسيا عبر الهاتف لتهنئة بعضهما على العمل الجيد الذي تم إنجازه، ينبغي لمستهلكي النفط أن ينتبهوا لذلك”.

“فبعد نصف عام من الركود، بدأ سعر أهم سلعة في العالم في الانهيار. ليصبح أكبر اللاعبين في أوبك+ جديّين بشأن التأكد من عدم تجاوز العرض للطلب”، يضيف المصدر.

وارتفعت أسعار النفط صباح الأربعاء بالفعل، فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، مباشرة بعد أن أعلنت السعودية عن تمديد خفضها الطوعي للإنتاج.

وقالت وزارة الطاقة في المملكة مساء الثلاثاء، إنها ستمدّد خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، لـ3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر إلى 90.1 دولارا للبرميل. وهو السعر الأعلى منذ نوفمبر 2022.

ويصل خفض الإنتاج السعودي من النفط إلى مليوني برميل يوميا. بين الخفض الإلزامي المتفق عليه بين منتجي أوبك+، وخفضين إضافيين بمجموع 1.5 مليون برميل.