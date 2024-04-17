بلومي ضمن التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي

تواجد بشير بلومي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ29 من الدوري البرتغالي الممتاز، إلى جانب العديد من النجوم. نظير تألقه في الجولة الـ29 من البطولة.

ويأتي اختيار لاعب نادي فارنزي البرتغالي، ضمن هذه التشكيلة المثالية، بعد نيله علامة 7.1، نظير أدائه في المباراة الأخيرة لناديه فارنزي. يذكر أن محمد بشير بلومي، شارك أساسيا في المباراة الأخيرة لنادي فانزي، أمام مضيفهم فيتوريا غيماراش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويبقى ابن الأسطورة لخضر بلومي في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني ومن المنتظر أن يكون حاضرا في تربص جوان القادم خاصة بعد تألقه مع ناديه.