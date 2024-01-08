محرز يهدد عرش لخضر بلومي في كأس إفريقيا

برصيد 6 أهداف لكل منهما

يقتسم قائد كتيبة “المحاربين”، رياض محرز صدارة قائمة أفضل هدافي “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا مع لخضر بلومي بـ 6 أهداف لكل منهما، ما يجعل نجم الأهلي السعودي أمام فرصة لإزاحة بلومي من عرشه في قائمة أفضل هداف جزائري ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وخاض صاحب الكرة الذهبية الأفريقية عام 1981، 101 مباراة دولية مع منتخب الجزائر سجل خلالها 28 هدفًا، من بينها 23 هدفًا في 71 لقاءً رسميًا و5 أهداف في 30 مباراة ودية.

ويُعدُّ لخضر بلومي الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا برصيد 6 أهداف في 18 مباراة لعبها ضمن هذه المسابقة.

أما أهداف محرز الـ6 فجاءت في 17 مباراة خاضها مع “محاربي الصحراء” في كأس أمم أفريقيا، وتُوِّج مع الجزائر بلقب هذه المسابقة في نسخة مصر عام 2019، حيث سجل 3 أهداف في تلك الدورة، أبرزها هدفه التاريخي أمام نيجيريا في نصف النهائي، والذي اكتسب مكانة مميزة لدى الجزائريين بسبب أهميته الكبيرة وارتباطه بعبارة “حطها في الجول يا رياض” التي رددها المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي قبيل تسجيل الهدف.

وفي المجموع، خاض محرز 83 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، سجل فيها 30 هدفًا، ويُعدُّ ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب محاربي الصحراء خلف الثنائي إسلام سليماني وعبد الحفيظ تسفاوت على التوالي.

.. وسليماني يراقب السباق عن قرب

ويوجد لاعب آخر يشكل خطرًا على عرش لخضر بلومي ورياض محرز في آن واحد؛ إذ يمتلك الفرصة لإزاحتهما من صدارة أفضل هدافي منتخب الجزائر في كأس أفريقيا، وهو إسلام سليماني مهاجم نادي كوريتيبا البرازيلي.

ويُعدُّ سليماني الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر برصيد 44 هدفًا في 96 مباراة دولية، كان آخرها في شباك الصومال ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويملك سليماني في رصيده 4 أهداف في 15 مباراة لعبها ضمن منافسات الكان، وبامكانه رفع رصيده في بطولة كوت ديفوار.

ويعد مهاجم كوريتيبا البرازيلي عاشر أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأفريقية برصيد 44 هدفًا في 97 مباراة دولية، بينما يحتل صدارة هذه القائمة غودفري شيتالو، لاعب منتخب زامبيا، برصيد 79 هدًفا وفي المرتبة الثانية يأتي لاعب مالاوي كيناه فيري بـ 71 هدفًا، وفي المركز الثالث حسام حسن مهاجم منتخب مصر بـ 68 هدفًا.

هدافو المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا:

رياض محرز (6 أهداف)

لخضر بلومي (6 أهداف)

جمال مناد (5 أهداف)

إسلام سليماني (4 أهداف)

رابح ماجر (4 أهداف)

تاج بن سحاولة (3 أهداف)

صالح عصاد (3 أهداف)

أحسن لالماس (3 أهداف)

بلال دزيري (3 أهداف)

جمال عماني (3 أهداف)