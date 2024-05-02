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رياضة

بلومي يتفوّق على نجوم البطولة البرتغالية وينال جائزة أفضل لاعب

علي بهلولي
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بلومي يتفوّق على نجوم البطولة البرتغالية وينال جائزة أفضل لاعب
ح.م

نال الدولي الجزائري محمد البشير بلومي، الخميس، اللّقب الفخري أحسن لاعب في بطولة البرتغال لِشهر أفريل الماضي.

وتفوّق بلومي مهاجم فريق فارينسي على لاعبين بِرتبة نجوم، أمثال بطل العالم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح نادي بنفيكا.

وفي تغريدة لِنادي فارينسي عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، فسّرت الهيئة المانحة للمكافأة تفوّق بلومي بـ: تسجيله هدفَين وتوزيعه تمريرة حاسمة، وينشط كثيرا داخل منطقة العمليات، وكثير التسديدات، ويُحسن التعامل مع الكرة (الفيديو).

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