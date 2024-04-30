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رياضة

بلومي.. هذا “الشرّير الأنيق”!

علي بهلولي
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بلومي.. هذا “الشرّير الأنيق”!
ح.م
محمد البشير بلومي بِزيّ نادي فارينسي البرتغالي.

كالت وسيلة إعلام برتغالي المديح للاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي، وتنبّأت له بِمُستقبل زاهر.

ويرتدي المهاجم بلومي (21 سنة) زي نادي فارينسي البرتغالي منذ الصّيف الماضي، بِعقدٍ مُدِّد في جانفي 2024 إلى غاية الـ 30 من جوان 2027.

وصنّفت صحيفة “آ بولا” في تقرير لها نشرته، الثلاثاء، بلومي في خانة المفاجآت السارّة للبطولة البرتغالية نسخة 2023-2024.

وأضافت أن الدولي الجزائري يعتمد على تمويه “الخصوم” بِلغة الجسد، مُنطلقا من الجهة اليُمنى للملعب، ومُستعملا قدمه اليُسرى. وأشارت إلى أن المدافعَين البرتغالي ميغيل لوبيز والبرازيلي منصور آخر ضحايا بلومي (الفيديو). عِلما أن اللاعبَين الأخيرَين ينتميان إلى فريق إيستريلا، الذي واجه نادي فارينسي سهرة الإثنين الماضي، لِحساب منافسة البطولة المحلّية.

وأمضى بلومي هدفا في هذه المباراة، ونال الجائزة الفخرية أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وواصل المصدر إشادته بِابن معسكر، ووصفه بـ “الشرّير الأنيق”، الذي يمتلك الموهوبة والعفوية. وتوقّع أن يكون لِبلومي شأن عظيم إن استمرّ في تقديم العروض الإيجابية.

ولعب محمد البشير بلومي هذا الموسم 32 مباراة مع فريقه فارينسي، في بطولة البرتغال وكأس هذا البلد. وسجّل 7 أهداف، فضلا عن توزيع 4 تمريرات حاسمة.

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