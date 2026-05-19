بمشاركة 41 دولة.. افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته الـ 25

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، مساء أمس الاثنين بقصر المعارض بالصنوبر البحري، على افتتاح فعاليات الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، المنظم تحت شعار “الجزائر.. سياحة أصيلة وتنمية مستدامة”، بمشاركة عارضين من 41 دولة.

وجرى الافتتاح بحضور وزير التنمية السياحية والثقافة والصناعة التقليدية لجمهورية تشاد، أبكر روزي تقيل، باعتبار بلاده ضيف شرف هذه الطبعة، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة الجزائرية، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، ومسؤولي هيئات ومؤسسات ناشطة في مختلف القطاعات ذات الصلة.

وعقب مراسم الافتتاح، قامت حورية مداحي بجولة عبر مختلف أجنحة المعرض، حيث توقفت عند أجنحة كل من جمهورية تشاد والصين والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ودولة فلسطين، إضافة إلى جناح الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من المتعاملين الوطنيين العموميين والخواص الناشطين في قطاع السياحة والصناعات التقليدية.

وأكدت الوزيرة في تصريحها بالمناسبة أن مشاركة جمهورية تشاد تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الجغرافية بين البلدين، وتجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي داخل القارة الإفريقية.

وأضافت أن شعار هذه الطبعة يترجم الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية، ويعكس توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى جعل السياحة رافعة للتنويع الاقتصادي، عبر تطوير نموذج سياحي قائم على الهوية الثقافية والتنوع الطبيعي وكرم الضيافة، مع إدماج السكان المحليين في النشاط السياحي واعتماد مقاربة تحترم البيئة.

وأوضحت أن الصالون يمثل منصة للترويج للمقومات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها الجزائر، إضافة إلى إبراز جاهزية البنية التحتية لاستقبال السياح، وتمكين المهنيين من الاطلاع على التسهيلات القانونية والجبائية والعقارية المتاحة للاستثمار في القطاع.

كما أبرزت حورية مداحي أن من بين أهداف القطاع تعزيز التحول الرقمي من خلال إدماج منصات الحجز الذكية والتسويق الرقمي في المنظومة السياحية، وتشجيع المؤسسات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة، في إطار استراتيجية وطنية لتحديث الإدارة والاقتصاد.

وفي سياق التحضيرات لموسم الاصطياف المقبل، كشفت الوزيرة عن اعتماد مقاربة تشاركية تهدف إلى توفير الظروف المناسبة لموسم سياحي ناجح يستقطب المصطافين المحليين والجالية الوطنية بالخارج والسياح الأجانب، مشيرة إلى أن القطاع سيستلم 60 مشروعا سياحيا، منها 30 مشروعا سيدخل حيز الخدمة مع بداية الموسم.

وأوضحت أن هذه المشاريع ستسمح برفع طاقة الإيواء إلى 890 مؤسسة فندقية بطاقة إجمالية تقدر بـ 104 آلاف سرير عبر 14 ولاية ساحلية.

من جانبه، عبّر وزير التنمية السياحية والثقافة والصناعة التقليدية التشادي، أبكر روزي تقيل، عن شكره لاختيار بلاده ضيف شرف هذه الطبعة، مشيدا بالمخرجات المهمة للزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس جمهورية تشاد إلى الجزائر، والتي اعتبرها محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية وأسهمت في تعزيز التعاون من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.