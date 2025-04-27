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الجزائر

بمعدل أربع رحلات يومية.. خط قطار “بشار-العبادلة” يدخل حيز الخدمة

محمد فاسي
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بمعدل أربع رحلات يومية.. خط قطار “بشار-العبادلة” يدخل حيز الخدمة
رئاسة الجمهورية
قطار بشار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، اليوم الأحد، عن دخول خط القطار الجديد الرابط بين بشار والعبادلة حيز الخدمة، بمسافة تمتد إلى 100 كيلومتر، وبمعدل أربع رحلات يومية، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل وتسهيل تنقل المسافرين بين المنطقتين.

وأكدت الشركة في بيان لها أن برنامج الرحلات جاء موزعًا كالتالي:

على خط العبادلة – بشار، تنطلق الرحلة الأولى من العبادلة نحو بشار على الساعة 6:30 صباحًا، فيما تنطلق الرحلة الثانية على الساعة 15:30 مساءً. أما بالنسبة لخط بشار – العبادلة، فتغادر الرحلة الأولى من بشار نحو العبادلة على الساعة 8:30 صباحًا، والرحلة الثانية على الساعة 17:30 مساءً.

وأوضحت الشركة أنه تم إعداد مواعيد هذا الخط الجديد مع مراعاة توقيت رحلات القطارات الليلية الناشطة على خط وهران – بشار – وهران، بما يضمن الربط السلس بين مختلف الخطوط وتوفير أفضل شروط التنقل للمسافرين.

وللتذكير، دشن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الخميس الماضي محطة القطار بالعبادلة في ولاية بشار بالإضافة إلى عدد من المشاريع التنموية الأخرى التي استفادت منها الولاية.

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