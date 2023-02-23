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بموجب مرسوم رئاسي.. مديرية جديدة في وزارة الدفاع

الشروق أونلاين
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بموجب مرسوم رئاسي.. مديرية جديدة في وزارة الدفاع
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وقّع رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يحدث بموجبه مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 7 فيفري 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 9)، على وضع المديرية الجديدة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.

ويتولى إدارة هذه المديرية، التي تكلّف بمهام الدفاع عن مصالح وزارة الدفاع أمام كل الجهات القضائية، ضابط عميد أو ضابط سام، يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في الوزارة.

ومن مهام مديرية الشؤون القانونية أيضا، ضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع، حسب ما يتضمنه نصّ المرسوم.

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