-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بناية من 9 طوابق على مساحة 4 كم.. وزير الصناعة يتفقّد أشغال “دار الجودة”

الشروق أونلاين
  • 382
  • 0
بناية من 9 طوابق على مساحة 4 كم.. وزير الصناعة يتفقّد أشغال “دار الجودة”
ح.م
وزير الصناعة يتفقد أشغال مشروع دار الجودة

عاين وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الأربعاء، تقدّم أشغال مشروع “دار الجودة”. وهي بناية تضمّ كلّ الهيئات الوطنية المكوّنة للبنية التحتية للجودة.

وستتكوّن هذه البناية، حسب بيان للوزارة، من مقرات:

  • المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)،
  • المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)،
  • الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC)،
  • والديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML).

وتفقد الوزير تجسيد هذا المشروع، الذي يتمثل في بناية شاهقة تتشكّل من 9 طوابق، وتتربّع على مساحة إجمالية تقدّر بـ 4.200 متر مربع.

وأعطى الوزير زغدار بالمناسبة، تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز المشروع، لتسليمع في العام 2023. بعد حلّ كل المشاكل المالية والتقنية التي كانت تعيق تقدمه.

“ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لتطوير البنية التحتية للجودة، التي تعدّ أحد عوامل تحقيق التنافسية، وتسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية وحماية الاقتصاد الوطني”، يضيف بيان الوزارة.

مقالات ذات صلة
بالصور.. حلّة عصرية لفندق “سيرتا” العتيق في قسنطينة

بالصور.. حلّة عصرية لفندق “سيرتا” العتيق في قسنطينة

شبكات إجرامية تصطاد الضّحايا بـ”الصولد” الإلكتروني

شبكات إجرامية تصطاد الضّحايا بـ”الصولد” الإلكتروني

إحباط محاولات “حرقة” لأكثر من 250 شخصا خلال أسبوع واحد

إحباط محاولات “حرقة” لأكثر من 250 شخصا خلال أسبوع واحد

إتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التعليم العالي والهلال الأحمر الجزائري

إتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التعليم العالي والهلال الأحمر الجزائري

أكثر من 93 ألف شخص أدوا مناسك العمرة خلال الشهرين الأخيرين

أكثر من 93 ألف شخص أدوا مناسك العمرة خلال الشهرين الأخيرين

اتفاق توأمة بين الجزائر وتركيا لتكوين القضاة

اتفاق توأمة بين الجزائر وتركيا لتكوين القضاة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد