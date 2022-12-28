بناية من 9 طوابق على مساحة 4 كم.. وزير الصناعة يتفقّد أشغال “دار الجودة”

عاين وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الأربعاء، تقدّم أشغال مشروع “دار الجودة”. وهي بناية تضمّ كلّ الهيئات الوطنية المكوّنة للبنية التحتية للجودة.

وستتكوّن هذه البناية، حسب بيان للوزارة، من مقرات:

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)،

المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)،

الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC)،

والديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML).

وتفقد الوزير تجسيد هذا المشروع، الذي يتمثل في بناية شاهقة تتشكّل من 9 طوابق، وتتربّع على مساحة إجمالية تقدّر بـ 4.200 متر مربع.

وأعطى الوزير زغدار بالمناسبة، تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز المشروع، لتسليمع في العام 2023. بعد حلّ كل المشاكل المالية والتقنية التي كانت تعيق تقدمه.

“ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لتطوير البنية التحتية للجودة، التي تعدّ أحد عوامل تحقيق التنافسية، وتسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية وحماية الاقتصاد الوطني”، يضيف بيان الوزارة.