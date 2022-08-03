وزارة الصناعة تستعجل إطلاق مشروع إنتاج حليب الرضّع

مع شريك من بين العلامات العالمية الكبرى

أعلنت وزارة الصناعة، في بيان لها مساء الثلاثاء، عن إطلاق مشاورات مع القطاعات والهيئات المعنية، لتجسيد مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع بالجزائر.

وترأس وزير الصناعة أحمد زغدار اجتماعا تشاوريا أكد فيه حاجة السوق الوطني إلى الاستثمار في هذا المجال الحيوي، واستبدال الحليب المجفف المستورد من الدول الأوروبية بمنتج يصنع محليا، معتبرا أن حليب الأطفال الرضع يمثل منتجا صناعيا “استراتيجيا حساسا”.

ويأتي هذا الاجتماع التشاوري والعملي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للانطلاق الفوري في تجسيد مشروع إنجاز مركب إنتاج حليب الأطفال الرضع، الذي عرض على اجتماع الحكومة يوم 7 جويلية الماضي، يضيف المصدر نفسه.

وستكون هذه المشاورات، وفقا للبيان، متبوعة بمرحلة ثانية يتم من خلالها “إشراك كل الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين قصد إنجاز مركب متكامل عبر شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وبالأخص مع مستوردي مسحوق الحليب من بين العلامات العالمية الكبرى الناشطة في هذا المجال الاستراتيجي بالجزائر، ولإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.

للإشارة، فإنّ الجزائر تستورد هذه المادة من الدول الأوروبية بنسبة 100 بالمائة، حسب البيان.