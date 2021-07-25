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بنكيران بعد فضيحة بيغاسوس: عبد اللطيف الحموشي إنسان متدين

الشروق أونلاين
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بنكيران بعد فضيحة بيغاسوس: عبد اللطيف الحموشي إنسان متدين

دافع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق بمدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي بعد فضيحة التجسس باستعمال برنامج “بيغاسوس” الصهيوني، مؤكدا أنه وفي للملك محمد السادس ومن أكثر المسؤولين تدينا.

وفي بث عبر صفحته بموقع فاييسبوك قال بنكيران وهو الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، إن الحموشي تتوفر فيه 5 شروط تجعله شخصا في المكان المناسب، كونه مسؤول كفؤ وله ولاء للملك، كما أنه حسب ما وصلني شخص متدين.

وحسبه: أنا مقتنع بأن عبد اللطيف الحموشي أفضل من أمسك الملف الأمني في المغرب، حتى لو أخطأ في بعض الأمور وهو يتمتع بثقة الملك، وهو من الناس الأكثر وفاء، مستغربا ما تم تداوله حول تجسسه على الملك وعائلته.

ويعيش مدير المخابرات المغربية والذي يسمى رسميا المدير العام للأمن الوطني ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وسط زوبعة سياسية وإعلامية بعد ورود إسم المغرب في ما سمي فضيحة التجسس باستعمال برنامج بيغاسوس الاسرائيلي.

وطالت هذه العمليات التجسسية صحفيين وناشطين وحتى مسؤولين في دول أخرى منها فرنسا والجزائر.

ويشار إلى أن بنكيران سبق وأن دافع أيضا عن صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل تغريدة ترامب حول الصحراء الغربية.

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التعليقات
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  • الهادي

    صدق من قال : يجب إبعاد الدين عن السياسة، إخوان المغرب جمعوا بين عباءة التدين ، و الخيانة و العمالة للصهاينة ! يا ويحهم من الله ييوم القيامة.

    2
  • ضعيف

    التدين كذريعة و ماء طهور تغسل به كل الخطايا والمفاسد. هذا مشكل الدول العربية. في الدول الغربية التدين ليس مقياسا لحسن التسيير . المسؤول يسأل عن احترامه القانون لا على صلاته وصيامه. مادمنا نستغفل بالدين فلا يتغير شيء. المساجد مملوءة بالمجرمين والناهبين وهم يسبحون مثلنا ويركعون مثلنا.

    3
  • الهادي

    إذن ربي يحشرك معاه ... اللهم آمين

    4
  • احمد

    كلام سياسي مصلحي لايعبر عن بواطن الامور

    -1

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