“بنك السلام” يكشف جديد التمويلات ويقترح حلولا مبتكرة

بالتركيز على قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة

يشارك “بنك السلام الجزائر” في فعاليات المعرض الدولي للجزائر 2026، من خلال عرض باقة من الحلول التمويلية والخدمات المصرفية الموجهة للمؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها، مع تركيز خاص على القطاعات الإنتاجية والإستراتيجية التي تساهم في خلق الثروة ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأوضح البنك، في بيان أصدره بمناسبة مشاركته في التظاهرة الاقتصادية المنظمة بقصر المعارض بالصنوبر البحري من 22 إلى 27 جوان الجاري، أنه يضع مرافقة المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة في صميم إستراتيجيته، عبر توفير آليات تمويل تتلاءم مع احتياجات مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

وأكد البنك أن أولويته تتمثل في دعم وتمويل المشاريع النشطة في القطاعات ذات القيمة المضافة، من خلال تعزيز التزاماته تجاه الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات.

وفي هذا الإطار، يولي بنك السلام الجزائر أهمية خاصة لتمويل قطاعات واعدة، على غرار صناعة السيارات وقطع الغيار، والصناعات الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والفلاحة والصناعة الغذائية، إضافة إلى الحديد والمعادن، وتربية المائيات، والصحة، والمواد الصناعية.

كما يعمل البنك على مرافقة الاستثمارات المنتجة التي تساهم في توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يدعم مساعي خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الإدماج الصناعي الوطني.

وأشار المصدر إلى أن البنك يطمح كذلك إلى لعب دور الشريك المالي المفضل للمؤسسات الجزائرية الموجهة نحو التصدير، من خلال تطوير حلول تمويل متخصصة ومبتكرة، واعتماد مقاربة ترتكز على مرافقة المؤسسات وتعزيز التعاون بينها بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام.