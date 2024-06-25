بن جامع: استمرار العدوان على الفلسطينيين ينبئ بكارثة إنسانية قد تمتدّ تداعياتها إلى الشرق الأوسط بأكمله

حذّر مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، من أن استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في غزة، ينبئ بكارثة إنسانية قد تمتد تداعياتها إلى الشرق الأوسط بأكمله.

وقال بن جامع في جلسة لمناقشة الوضع في فلسطين بمجلس الأمن:”يموت الناس من الجوع في غزة، والمتسبّب في هذا الواقع معروف، وهو الكيان الصهيوني القائم بالاحتلال”.

مضيفا:” لن يرحل الفلسطينيون عن وطنهم، سيواصلون الكفاح حتى يحصلوا على كامل حقوقهم. ومن يعتقد أنه يستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة فهو مخطئ”.

قبل أن يجدّد دعوة الجزائر إلى “مساءلة الاحتلال عن أفعال الإرهاب التي يقوم بها ضد الفلسطينيين”. مندّدا في هذا السياق “ببلوغ إرهاب المستوطنين شكلا غير مسبوق”.