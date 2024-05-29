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بن جامع: الوضع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس الطبيعة الوحشية والحمقاء للاحتلال

الشروق أونلاين
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بن جامع: الوضع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس الطبيعة الوحشية والحمقاء للاحتلال
ح.م
السفير عمار بن جامع

قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع يوم الأربعاء، إن الواقع المرير في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعكس الطبيعة الوحشية والحمقاء للاحتلال الإسرائيلي.

جاء هذا في كلمته خلال اجتماع طارئ، عقده مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر، حول العدوان المستمرّ لقوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة.

“ففي الأشهر الأخيرة، ركز مجلس الأمن الدولي على الأزمة الإنسانية في غزة. ولكن من الأهمية بمكان، أن نتذكر أن الخطيئة الأصلية، التي هي جذر هذه المعاناة، هي الاحتلال المتواصل”، يضيف بن جامع.

متابعا:”إن معالجة الأعراض، دون معالجة السبب الجذري، وأعني هنا تحديدا احتلال الأراضي الفلسطينية، لن تؤدي إلى سلام دائم”.

وأكد بن جامع أن “معاناة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ بداية الاحتلال، لن تنتهي إلا بنهاية هذا الاحتلال”. داعيا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤوليته بتنفيذ قراراته الصادرة في هذا الإطار.

واقترحت الجزائر يوم الثلاثاء، مشروع قرار على مجلس الأمن، يطالب بالوقف الفوري لعدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في رفح.

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