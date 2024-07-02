بن جامع يدعو للإسراع في تأمين وصول المساعدات إلى شمال غزة

لتفادي وقوع "مجاعة تامّة"

دعا مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع يوم الثلاثاء، إلى الإسراع في تأمين وصول المساعدات إلى شمال غزة لتفادي وقوع مجاعة تامة بالقطاع.

وقال بن جامع في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع إن:”الجوع وسوء التغذية تتسبّب في أزمة كارثية بغزة”.

وذكر السفير بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، بإنشاء آلية لتسيير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. مبديا تأسفه لـ”عدم نجاعة هذا القرار”.

وتابع السفير يقول:”عندما اعتمدنا هذا القرار، بدأت تدخل يوميا إلى قطاع غزة حوالي 100 شاحنة. فيما كانت تدخل يوميا إلى القطاع قبل 7 أكتوبر 500 شاحنة”.

مضيفا:”لقد أصبح دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مرتبطا بالضغوطات الدولية، وبرغبات المحتل الصهيوني للأسف”.

حيث أشار السفير بن جامع في هذا السياق، مشيرا إلى أن “استخدام الاحتلال للتجويع كأداة للحرب، حال دون وصول المساعدات”.