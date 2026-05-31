بن دبكة بين الكويت الكويتي ومولودية الجزائر

قدم موسماً استثنائيا مع الفتح السعودي

دخل اللاعبون الجزائريون الميركاتو الصيفي بقوة، وعلى رأسهم متوسط الميدان المتألق، سفيان بن دبكة، الذي بات أحد أكثر الأسماء طلباً في سوق الانتقالات الحرة، عقب انتهاء رحلته الطويلة والناجحة في ملاعب “دوري روشن” السعودي برفقة نادي الفتح.

صاحب الـ33 عاماً، الذي قدم موسماً استثنائياً بالأرقام (سجل خلاله 9 أهداف في الدوري السعودي)، يجد نفسه اليوم أمام مفترق طرق حاسم؛ فبينما تتسابق أندية خليجية كبرى للفوز بخدماته، يتحرك نادي مولودية الجزائر بقوة لإعادته إلى بيته القديم.

تشير آخر التقارير والمصادر المقربة من اللاعب إلى أن نادي الكويت الكويتي قد أبدى رغبة جادة وملموسة في التعاقد مع بن دبكة بعقد يمتد لـموسمين. إدارة “العميد الكويتي” ترى في ابن نصر حسين داي السابق القطعة المفقودة لترميم خط وسط الفريق، مستفيدة من خبرته التكتيكية العالية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز (محور، لاعب وسط دفاعي، وهجومي).

في المقابل، دخل على الخط أحد أندية الدوري القطري الذي يراقب وضع اللاعب عن كثب ويسعى لتقديم عرض رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعكس القيمة الفنية الثابتة للاعب في منطقة الخليج بعد 6 سنوات قضاها كأحد أبرز المحترفين الأجانب في نادي الفتح.

رغم الإغراءات المالية الخليجية، إلا أن المفاجأة المدوية في هذا الملف تكمن في الرغبة الجامحة لإدارة مولودية الجزائر بقيادة رئيس مجالس الإدارة حاج رجم.

المولودية، التي تضع التتويج برابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل كهدف رئيسي، أدرجت اسم بن دبكة كـ”أولوية قصوى” في الميركاتو الصيفي إلى جانب مساعي استعادة يوسف بلايلي. ووفقاً للأنباء الصادرة من معاقل “العميد”، فإن الإدارة تواصلت بالفعل مع محيط اللاعب ليعود لارتداء القميص الأخضر والأحمر، الذي تألق به بين عامي 2016 و2020 وسجل معه 16 هدفاً.

تؤكد مصادر مقربة من بن دبكة، أن فكرة العودة إلى أرض الوطن تستهويه بشدة في هذه المرحلة من مسيرته الاحترافية لأسباب عائلية بحتة، رغبة منه في الاستقرار والتقرب من عائلته.

بين الرغبة الفنية الملحة لخالد بن يحيى في تدعيم تشكيلة المولودية، وبين العروض المالية الجذابة القادمة من الكويت والدوحة، يتريث سفيان بن دبكة في دراسة كافة أوراقه قبل الإعلان عن وجهته الرسمية القادمة، في صفقة انتقال حر ستسيل الكثير من الحبر خلال الأيام المقبلة.