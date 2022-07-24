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بن زيان يشرف على تكريم “المتميّزين” في الجامعة الجزائرية

الشروق أونلاين
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بن زيان يشرف على تكريم “المتميّزين” في الجامعة الجزائرية
ح.م
جانب من حفل التكريم

كرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يوم الأحد، الطلبة المتفوقين في البطولة العالمية لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصين.

إلى جانب ذلك، وحسب بيان للوزارة، أشرف الوزير بن زيان على تكريم الأساتذة المتميّزين بمقالاتهم العلمية، والفائزين بالدورة الـ46 للجنة الجامعية للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي.

كما شمل التكريم الطلبة المساهمين في إعداد الحصيلة السنوية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في شكل وثائقي سمعي بصري.

وكرّم الوزير أيضا الطلبة الذين قاموا بإنجاز الجدارية الفنية المخلدة للذكرى الـ60 للاستقلال، والتي تم تدشينها بكلية علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3.

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