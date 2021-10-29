بن زية يبعث رسالة إلى بلماضي

بعث اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية رسالة بِطريقة غير مباشرة إلى الناخب الوطني جمال بلماضي، من أجل العودة إلى صفوف “الخضر”.

وقال ياسين بن زية: “العودة إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري تشغل بالي. أعتقد أنّي استعدتُ المستوى الفني، وصرتُ ألعب بِانتظام. كما أن جمال بماضي يعرف قدراتي جيّدا. أنا مُستعدّ لِرفع التحدّي وخوض كل منافسة مع الخضر. آمل أن تكون عودتي في أقرب الآجال”، وأشار صانع ألعاب فريق ديجون الفرنسي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في مطلع العام المقبل، ومونديال قطر في أواخر العام ذاته، إذا تأهّل “محاربو الصحراء” لِهذه التظاهرة الكروية العالمية.

جاء ذلك، الجمعة، في مقابلة صحفية أدلى بها ياسين بن زية لِموقع “فوتبال 365” الفرنسي.

ولم يلعب بن زية (27 سنة) مع المنتخب الوطني الجزائري منذ الـ 18 من نوفمبر 2018، لمّا شارك أساسيا ضد المضيف الطوغولي، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وتعرّض بن زية لِحادثة مرور خطير بِفرنسا في أواخر ماي 2020، أجبره على إجراء عدّة عمليات جراحية وبتر أحد أصابع يده اليسرى، وأيضا الإبتعاد عن المنافسات الرسمية حتى مطلع العام الحالي.

وفي الموسم الجديد، شارك بن زية في 10 مقابلات بِرسم بطولة فرنسا للقسم الثاني، من أصل 13 مواجهة خاضها فريقه ديجون. يوجد بينها 8 مقابلات بِصفة لاعب أساسي، وسجّل 3 أهداف، آخرها كان خرافيا.

ويرتبط ياسين بن زية مع نادي ديجون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.