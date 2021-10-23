بِالفيديو: هدف خرافي لـ “بن زية”

بن زية (في الوسط) يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله ضد فريق غرونوبل (صورة نادي ديجون)

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية مساء السبت، هدفا خرافيا لِناديه ديجون الفرنسي.

وفاز فريق ديجون بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي غرونوبل، لِحساب الجولة الـ 13 من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني.

وأمضى صانع الألعاب بن زية الهدف الأوّل لِفريقه ديجون، وبِلمسة غاية في الإبداع الكروي، عند الدقيقة الـ 57. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع ياسين بن زية غلّته إلى 3 أهداف بِألوان فريق ديجون، في بطولة “اللّيغ 2” للموسم الحالي. عِلما أنه شارك في 8 مقابلات فقط أساسيا.

وبات فريق ديجون بعد هذا الانتصار الثمين، يجمع 16 نقطة في المركز الـ 13. ويشغل نادي غرونوبل الرّتبة الـ 14 بِرصيد 15 نقطة.