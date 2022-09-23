بن سبعيني رفقة ميسي ضمن التشكيلة المثالية لكبرى الدوريات الأوروبية

يعتبر أحد أحسن اللاعبين في منصبه في العالم

اختير الدوري الجزائري رامي بن سبعيني، المحترف في نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ضمن التشكيلة المثالية لكبرى الدوريات الأوروبية لهذا الموسم، وهذا رفقة نجوم الكرة المستديرة العالمية.

وحسب ما نشره موقع “هوسكورد”، المتخصص في الإحصائيات الخاص بالتشكيلة المثالية لأفضل لاعبي البطولات الأوروبية 5 الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز، والليغا الإسبانية، والكالتشيوالإيطالي، والبندسليغا الألماني والليغا 1 الفرنسية)، منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2022-2023 .

وضمت التشكيلة المثالية التي اختارها الموقع الرياضي العالمي كل من يان سومر حارس مرمى مونشنغلادباخ، وفي خط الدفاع كل من بنجامين بافارد (بايرن ميونخ الألماني)، وروجر إيبانيز (روما الإيطالي)، وكيم مين جاي (نابولي الإيطالي)، إلى جانب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني (مانشغلادباخ الألماني).

وفي خط الوسط، اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مقدمة اللاعبين رفقة كل من زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، والبلجيكي كيفين دي بروين وسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذا الألماني جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ.

أما خط الهجوم فضم الثنائي إيرلينج هالاند ، النجم الجديد لنادي مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

وترشح عديد المصادر انتقال ابن الجسور المعلقة، رامي بن سبعيني، الذي لا يتجاوز 27 عاما، إلى أحد النوادي الكبيرة في أوروبا، وهذا بالنظر لتألقه المتواصل مع مانشغلادباخ، حيث تحوّل لواحد من أهم اللاعبين في الفريق الذي التحق به سنة 2018 .

وكان مدافع الخضر قريب جدا من الانتقال إلى صفوف نادي دورتموند خلال الصائفة الماضية، فيما ربطته تقارير كثيرة بأندية خارج ألمانيا منها جوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة الإسباني.