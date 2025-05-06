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رياضة

بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة 32 “للبوندسليغا”

ع. ع
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بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة 32 “للبوندسليغا”

اختير الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، الظهير الأيسر لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة 32 من البطولة الألمانية “البوندسليغا”، حسب ما أفاد به موقع “هوسكورد” المتخصص في إحصائيات اللاعبين والفرق.

ويعود الفضل في تواجد، رامي بن سبعيني، ضمن هذه التشكيلة لمساهمته الفعالة في فوز فريقه بوروسيا دورتموند على فولفسبورغ برباعية من دون رد(4-0)، حيث كان وراء الهدف الثالث الذي وقعه زميله كريم أديمي في الدقيقة الـ69 من عمر المقابلة.

وتحصل مدافع “الخضر” وفق ما نشره ذات الموقع على علامة 8.20 من 10، ليحل في المركز التاسع لأفضل لاعبي الأسبوع.

ونجح بن سبعيني هذا الموسم، في تسجيل 3 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة جمعها من 42 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وتباينت أدواره بين مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، إذ أثبت مرة أخرى قيمته التي لم تتزعزع لدى مدربه نيكو كوفاتش.

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