بن سبعيني وبلايلي يريحان بلماضي قبل أسبوع عن مباراة سيراليون 

مدافع مونشنغلادباخ بدَّد الشائعات واستأنف التدريبات

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته لكأس إفريقيا بالكاميرون (من 9 جانفي إلى 6 فيفري)، في ظروف خاصة وصعبة نسبيا، نظرا إلى المشاكل الكثيرة والعراقيل العديدة التي تواجهه خلال التربص المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيبدأ المنتخب الوطني رحلة الدفاع عن لقبه في دورة الكاميرون يوم 11 جانفي الجاري، بمواجهة منتخب سيراليون في الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، بملعب جاموبا الواقع بمدينة دوالا الكاميرونية، وهذا في دور المجموعات عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا غينيا وكوت ديفوار.

توغاي وبن عيادة جاهزان ومحرز وبن رحمة يلتحقان

ويعاني “الخضر” في تربص الدوحة من مشاكل عديدة أبرزها تعرض أزيد من 3 لاعبين إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن نقص التعداد جراء قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي سمح للأندية المحترفة الاحتفاظ بلاعبيها إلى غاية اليوم 3 جانفي 2022، بالإضافة إلى إلغاء وديته الأخيرة أمام غامبيا، ما أربك حسابات المدرب جمال بلماضي.

ورغم ذلك إلا أن الأخبار السارة لم تغب عن المنتخب الوطني في الحصص التدريبية الأخيرة، حيث استأنف العديد من اللاعبين التدريبات، مؤكدين جاهزيتهم للمواجهة الأولى في “الكان” المقررة الأسبوع المقبل أمام منتخب سيراليون، ويتعلق الأمر بكل من المدافعين رامي بن سبعيني ومحمد أمين توغاي وحسين بن عيادة، فضلا عن “المايسترو” ونجم “الخضر” يوسف بلايلي الذي خاض ليلة السبت، أول مران له مع كتيبة “المحاربين” منذ تتويجه بالكأس العربية مع المنتخب المحلي تحت قيادة مجيد بوقرة، مما أراح كثيرا الناخب الوطني جمال بلماضي.

وبدد بن سبعيني الذي يعد قطعة أساسية في المنتخب الوطني وأحد اللاعبين المراهن عليهم في تشكيلة بلماضي، جميع المخاوف بعد استئنافه التدريبات وظهوره في الصور التي نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، وهو في صحة جيدة، على عكس زميله الآخر إسلام سليماني الذي واصل الغياب عن التدريبات، وهذا بعد الإشاعات التي انتشرت مؤخرا بخصوص تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

كما أبدى الثنائي بن عيادة وتوغاي جاهزيتهما لدخول غمار المنافسة القارية لأول مرة في مشوارهما الكروي، بعد تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، واندماجهما في التدريبات الجماعية للمنتخب الوطني.

بالموازاة مع ذلك، لا يزال متوسط ميدان نادي الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، يخضع للحجر الصحي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مع ناديه السعودي، وبالتالي سيضيع المواجهة الودية المقررة أمام غانا يوم الأربعاء المقبل بالدوحة.

ويرتقب أن يلتحق اليوم بقية اللاعبين المحترفين في صورة الحارسين مصطفى زغبة ورايس وهاب مبولحي بالإضافة إلى ثنائي “البريمرليغ” رياض محرز وسعيد بن رحمة، في انتظار مدافع فيا ريال الاسباني عيسى ماندي، المعني بمواجهة فريقه اليوم في الدوري الاسباني أمام نادي ليفانتي.