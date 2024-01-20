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رياضة

بن سبعيني يغيب

علي بهلولي
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بن سبعيني يغيب
ح.م

لن يلعب المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مواجهة المنتخب الوطني وموريتانيا، المُبرمجة سهرة الثلاثاء المقبل.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، ويحتضنها ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية.

وتلقّى بن سبعيني إنذارَين في الجولتَين الأولى والثانية، أمام أنغولا وبوركينا فاسو. وهو ما يُعيقه عن خوض مباراة الجولة الثالثة، وفقا للوائح المنافسة.

ويملك النّاخب الوطني جمال بلماضي لاعبا بديلا لِبن سبعيني في منصب مدافع محوري، والأمر يتعلّق بِمحمد الأمين توغاي (الصّورة المُدرجة أعلاه). ولكن القرار الأخير يبقى ملكا للمسؤول الفني الأوّل عن “الخضر”، في رسم الخطّة التكتيكية واللاعبين المناسبين.

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