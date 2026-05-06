بن سبعيني.. يُشارك في المونديال أم لا؟

يشكو اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إصابة على مستوى الكاحل.

وغيّبت هذه الإصابة بن سبعيني عن مواجهة دورتموند والمضيّف بوروسيا مونشنغلادباخ، في الجولة الـ 32 من عمر البطولة الألمانية مساء الأحد الماضي.

ونقلت صحيفة “كيكر” الألمانية، الأربعاء، على لسان نيكو كوفاتش مدرب فريق بوروسيا دورتموند، قوله إن الموسم الرياضي للاعبه بن سبعيني يكون قد انتهى، بِسبب هذه الإصابة.

وبقيت لِفريق دورتموند مقابلتان في البطولة الألمانية تفصله عن نهاية الموسم، بِتاريخَي هذا الجمعة والـ 16 من ماي الحالي.

ولكن التقني الكرواتي استطرد، وقال إن بن سبعيني يُمكنه المشاركة في كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.