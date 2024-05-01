بن شيخة قد يقود مشروع الشباب وهجرة جماعية منتظرة للاعبين

قدم المدرب الجزائري لنادي سيمبا التنزاني عبد الحق بن شيخة استقالته من تدريب النادي، رغم تتويجه بالكأس، معللا رحيله، برغبته في العودة إلى الجزائر والعمل بالقرب من عائلته، ما جعل الجميع يربط “الجنرال” بنادي شباب بلوزداد، خاصة وأن باكيتا لن يكون على رأس الفريق الموسم القادم، بالنظر لكمية الانتقادات التي تعرض لها هذا الموسم.

ارتباط اسم عبد الحق بن شيخة بنادي شباب بلوزداد، جاء بسبب رغبته في الاقتراب من عائلته، والفريق الوحيد الذي تشير كل المعطيات على تغييرات جذرية داخل أسواره، هو شباب بلوزداد، بالنظر لتواجد باتريس بوميل على رأس العميد، وغاريدو على رأس الإتحاد، ما يضيق الخيارات في الفريق الذي سيشرف عليه بن شيخة الموسم القادم، بالإضافة إلى قيادته الأحمر والأبيض سابقا وتوج معهم باللقب، ما يزيد من احتمالية إشرافه على العارضة الفنية للفريق.

كما كشف مصدر مقرب من البيت البلوزدادي، أن عدة لاعبين قرروا مغادرة الفريق بعد نهاية الموسم، حيث تلقى العديد منهم عروض مهمة من طرف أندية محلية وحتى خارجية، وتم ربط عدة أسماء بفرق على غرار أكرم بوراس الذي أكد بعض مقربيه اقترابه من حمل ألوان مولودية الجزائر، بالإضافة إلى بوصوف الذي قد يعود إلى الوفاق السطايفي، وحسين بن عيادة وبلخيثر القريبان من العودة إلى البيت الوهراني، بداية من الموسم القادم، مايؤكد أن الأزمة في بيت أبناء “لعقيبة” كبيرة، وأصبح التيار لايمر بين بعض اللاعبين، مثلما جرى بداية الموسم في حادثة مبولحي، وهروب قديورة نحو فرنسا، في منتصف الموسم.