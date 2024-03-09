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رياضة

بن شيخة يُعاتب سعدي وينتصر لِبلماضي

علي بهلولي
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بن شيخة يُعاتب سعدي وينتصر لِبلماضي
ح.م
عبد الحق بن شيخة.

عاتب التقني عبد الحقّ بن شيخة رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، على طريقة التعامل مع النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي في آخر المطاف.

وقال بن شيخة إنه كان يأمل أن يكون فسخ العقد بين “الفاف” وبلماضي بِطريقة ودّية، وليس كما حدث في الأيّام القليلة الماضية.

ويعرف بن شيخة مقرّ هيئة الكرة بِدالي إبراهيم وأيضا المنتخب الوطني جيّدا، حيث سبق له تدريب “الخضر” والفريق الوطني المحلّي ما بين 2009 و2011.

وبِخصوص نظرته إلى النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، قال بن شيخة إنّه سيُدعّم هذا التقني في مهمّته مع “مُحاربي الصّحراء”. مُشدّدا على صعوبة الاستحقاقات التي تنتظرهم لاحقا، وضرورة تبديد الخلافات وتكاتف الجهود.

وعاد بن شيخة إلى الجزائر وشارك في التربّص التكويني لِنيل شهادة التدريب “كاف برو”، على اعتبار أنه يُشرف حاليا على العارضة الفنية لِنادي سيمبا التنزاني.

وعن تجربة التدريب في شرق القارّة السّمراء، اعترف عبد الحقّ بن شيخة في تصريحات لِقناة “الشروق نيوز” على هامش تنظيم التربّص، بِأنه كان مُجبرا على خوض هذا الغمار رغم صعوبته، واستدلّ بِمكوثه يومَين جوّا للعودة إلى أهله بِالجزائر (إفريقيا- آسيا- إفريقيا). لكنّه استطرد، وقال إن التنزانيين أحسنوا استقباله، وأعلوا من شأنه، وهيّأوا له ظروف العمل المناسبة.

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